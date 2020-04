Silicon Valley Wie bei Darwin

Da das Silicon Valley schon Mitte März in den Corona-Ausnahmezustand ging und damit das erste Gebiet in den USA überhaupt war, könnte es schneller zur Normalität zurückkehren. „Allerdings ist es damit seinen Absatzmärken voraus“, gibt Groth zu bedenken. Wenn die Kunden kein Budget für neue Technologie haben, helfen die besten Produkte nichts.



Wie mühsam die Ebene für die Technologiebranche trotz Bedarf sein wird, ist deshalb noch nicht abzusehen. Stattdessen gilt die Parole: Durchhalten. Insofern hat Bird Gründer Travis VanderZanden, der als Topmanager der Silicon Valley Größen Lyft und Uber reich wurde, mit den Entlassungen zwar unpopulär, aber richtig gehandelt. „Die erste Pflicht des Unternehmers ist, das Überleben seiner Firma zu sichern“, bekräftigt Stanford Dozent Siegel. Denn nur dann, so trichtert er seinen Studenten ein, könne man Fehler wieder auswetzen und am folgenden Aufschwung teilhaben. In den vergangenen Wochen hat Siegel, der einst Intel-Gründer Andy Grove beim Verfassen von dessen Bestseller „Nur die Paranoiden überleben“ assistierte, an etlichen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Am Anfang wirkten viele Teilnehmer noch gelassen, doch spätestens seit dem Absturz des Aktienmarktes hätten auch die Letzten den Ernst der Lage erkannt, hat er beobachtet.