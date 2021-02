Sinkende Absätze Wie Corona das Land der Bierbrauer in die Krise stürzt

02. Februar 2021

Die meisten Bierbrauer verkaufen ihr Bier ausschließlich im engen Umkreis um ihre Braustätte. Sie spüren jedes ausgefallene Volksfest.

Noch nie wurde in Deutschland so wenig Bier verkauft wie im Corona-Jahr 2020. Die ausgebliebenen Umsätze in den Restaurants, in Kneipen und bei Festen fehlen vor allem den kleinen Anbietern.