Sinkende Mietwagenpreise Die Rekordpreise für Mietwagen sind vorbei

Besonders überraschend an der Entwicklung: Die Raten fallen, obwohl die Anzahl der Vermietungen rund 75 Prozent höher ist als im Vorjahr. Dazu sind fast überall die Preise deutlich niedriger als an Ostern, wo deutlich weniger gereist wird. Damals zahlten Reisende noch in acht der zehn Länder mehr als 2022.

Für die billigeren Wagen sorgt zum einen das größere Angebot. Bis vor kurzem wollten die Autohersteller nicht so viel liefern wie der Vermieter gerne hätten. Sie verkauften lieber an Endverbraucher, die höhere Preise zahlten. Und so bekamen europäische Vermieter 2021 und 2022 nur halb so viele Neuwagen wie 2019.