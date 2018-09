Sitzplatzreservierung oder Meilen sammeln Das verdienen Airlines mit Zusatzleistungen

Im vergangenen Jahr reservierte rund die Hälfte der 130 Millionen Ryanair-Passagiere einen Sitzplatz - doppelt so viele Fluggäste wie im Jahr zuvor. Unter anderem dadurch verdiente Ryanair durchschnittlich rund 18 US-Dollar an Zusatzeinnahmen pro Passagier. Zum Vergleich: Die Lufthansa beförderte im vergangenen Jahr ebenfalls rund 130 Millionen Passagiere, verdiente allerdings nur knapp 15 US-Dollar pro Passagier mit den Zusatzleistungen. Trotzdem lag der Gesamtumsatz der Lufthansa Group im vergangenen Jahr bei 32 Milliarden US-Dollar und der von Ryanair lediglich bei etwas mehr als acht Milliarden. Das liegt in erster Linie an den unterschiedlichen Ticketpreisen.