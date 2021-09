Sixt Die Tücken der Ziehharmonika-Strategie

Nicht jeder Anbieter ist da so klar in seinen Botschaften wie Erich Sixt, der gesagt hatte: „Wir werden so hoch gehen, wie es uns der Markt erlaubt.“ Die Mietwagenfirma Avis Budget will sich zur Knappheit der Autos nicht äußern. Auskunftsbereit ist die Europcar-Gruppe, dazu gehören die Marken wie Buchbinder Rent-a-Car, Europcar, Global, Ubeeqo und Robben & Wientjes. „Wir würden unser Flotte gerne wieder weiter ausbauen“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Neumann der WirtschaftsWoche. Auch seine Firmengruppe warte „aufgrund der anhaltenden Halbleiterkrise“ auf Fahrzeuge verschiedener Hersteller. „Die Wartezeiten verlängern sich permanent und das macht die Planung und Steuerung für uns sehr schwierig“, sagt Neumann. Er betont aber, dass sein Unternehmen „lange und gute Beziehungen zu den Autoherstellern“ habe. Fast scheint es so, als müsse man auch noch besonders lieb und freundlich über die Autobauer sprechen, um an weitere Autos zu kommen.