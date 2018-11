Sixt spottet über Uber „Der Unterschied: Wir verbrennen nicht eine Milliarde Dollar“

Deutschlands größter Autovermieter Sixt setzt in den nächsten Jahren vor allem auf die Expansion in den USA. „Ich glaube, dass die USA für viele Jahre unser Wachstumstreiber sein werden“, sagte Vorstandschef Erich Sixt am Donnerstag in Pullach bei München. Schon jetzt sei das Land das zweitwichtigste für Sixt geworden, drei der zehn größten Sixt-Stationen weltweit lägen dort. 55 sind es insgesamt in den USA. „Wir könnten schon 1000 haben, aber wir sind hier limitiert im Management“, sagte der 74-Jährige. Der amerikanische Autovermiet-Markt sei rund 30 Milliarden Dollar schwer. Zuletzt habe Sixt eine Station auf der Pazifik-Insel Hawaii eröffnet. „Im Sixt-Imperium geht jetzt die Sonne nicht mehr unter.“