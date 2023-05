Sixt Warum das Geschäft der Autovermieter brummt

Den Aufschwung und die in der Reisebranche fast einmaligen Renditen verdankt die Branche zunächst Corona. Nachdem zu Beginn der Pandemie die Nachfrage und die Preise eingebrochen waren, erholte sich das Geschäft ab 2021 fast ebenso schnell. Nun gab es allerdings einen Mangel an Autos. Denn fast alle Vermieter hatten einen Großteil ihrer Flotte verkauft und die Hersteller konnten mangels Bauteilen wie Speicherchips nur wenige Neuwagen liefern. Doch nach einem Jahr Lockdown wollten die Kunden um fast jeden Preis verreisen. Also konnten die Vermieter alles, was sie auf dem Hof hatten, zu Höchstpreisen an die Urlauber bringen. „Autos, die vor Corona 200 Euro die Woche kosteten, lagen teilweise bei 1000 Euro und mehr“, sagt Thorsten Lehmann, geschäftsführender Gesellschafter des Portals Sunny Cars. In manchen Ferienregionen kostete ein einfacher Minivan im Juli 2022 sogar gut 5000 Euro – pro Woche.