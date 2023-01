Skandalkonzern Steinhoff Aktionäre im Elend, Manager im Bonusrausch

Die angespannte Lage an den Finanzmärkten habe die ursprünglich geplante Entschuldung durch einen Verkauf operativer Einheiten verhindert, erklärte Vorstandschef Louis du Preez. So hält Steinhoff weltweit Beteiligungen an Handelsunternehmen wie dem Kik- und Tedi-Konkurrenten Pepco, der in Deutschland mehr als 2000 Filialen eröffnen will. Auch an Mattress Firm, einem Matratzenhändler in den USA, ist Steinhoff beteiligt. Eigentlich sollte Mattress an die Börse gebracht werden. Doch daraus wurde nichts, der Börsengang wurde kurzerhand abgesagt.