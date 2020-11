Ski-Hersteller Völkl: „Die Vorschläge der Regierung sind für mich absolut unverständlich“

Glauben Sie tatsächlich noch an Skiferien in diesem Corona-Winter?

Es gibt derzeit einige Länder, die zeigen, wie Skifahren trotz Corona möglich ist. In der Schweiz hat es seit Sommer bis heute keine Schließungen mehr gegeben. Die Gletscherskigebiete sind geöffnet. Auch in den USA und in Kanada sieht es gut aus. Ich habe auch von kreativen Lösungen der Bergbahnen gehört. Zum Beispiel wollen einige die Liftanlagen schneller laufen lassen, um trotz des Abstandsgebots die Skifahrer schnell auf den Berg zu bekommen und dadurch auch das Infektionsrisiko zu begrenzen. In den USA und in Kanada haben wir tatsächlich auch keine so große Corona-Delle zu verzeichnen. Allerdings sind in Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich Hotels und Seilbahnen zu. Und das macht natürlich allen zu schaffen.