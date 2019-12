Skigebiete „Das wäre das absolute Grauen“

Damit sind die Bergbahnen die Treiber der Entwicklung?

Richtig, die Bahnen sind die Treiber dabei. Sie sind die Schlüsselinvestoren in solchen Berggebieten. Die Hotellerie ist normalerweise in den Gemeinden in unterschiedlichen Händen. Es gibt halt verschiedene Hoteleigentümer, die können in der Regel nicht so geschlossen auftreten. Dagegen sind die Bergbahnen in der Regel in einer einzigen Hand. Bei den Bahnen ist zurzeit das spannende: Wenn sie Neuinvestitionen machen, müssen sie dafür Kredite aufnehmen. Seit Basel II mischen sich die Banken immer mehr in das operative Geschäft der Bergbahnen ein, und zwar nicht die lokalen Geldhäuser, sondern etwa in Österreich mindestens Innsbruck oder Wien. Und da kommen dann ganz andere Kriterien ins Spiel. Seilbahnen haben meistens relativ wenig Eigenkapital, dadurch kommen Sachzwänge hinein, wo die Bank teilweise die Rahmenbedingungen diktiert.