Skigebiete: „Das wäre das absolute Grauen“

WirtschaftsWoche: Was erwartet Urlauber, die jetzt über Weihnachten die Koffer packen, um in den Alpen Ski zu fahren?

Werner Bätzing: Ich würde provokant sagen: Viele Skifahrer nehmen von den eigentlichen Alpen kaum etwas wahr. Sie reisen an auf der Transit-Autobahn, oft durch Tunnels, und gelangen dann auf einer gut ausgebauten Straße in ein Alpental. Von ihrem Hoteldorf fahren sie mit der Seilbahn rauf in das Skigebiet. Sie sind auf diese Weise ständig in ganz bestimmten Räumen unterwegs, die für das Skifahren und die problemlose Anreise des Urlaubers hergerichtet sind. Das sind aber nicht „die Alpen“.