Snackautomaten-Betreiber: Investor bereitet Börsengang von Selecta vor

Der Snackautomaten-Betreiber Selecta könnte Insidern zufolge schon bald an die Schweizer Börse zurückkehren. Der Finanzinvestor KKR bereite einen Börsengang der Schweizer Firma an der SIX vor, sagten mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Transaktion könnte ab dem zweiten Halbjahr 2018 über die Bühne gehen. Einer der Personen zufolge dürften Aktien im Wert von rund einer Milliarde Franken zum Verkauf stehen. Den Gesamtwert der Firma einschließlich Schulden bezifferte die Person auf über drei Milliarden Franken.