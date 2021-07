Sommerurlaub 2021: So trifft der Mallorca-Schock die Reiseindustrie

Eigentlich haben die Einstufungen des Robert Koch-Instituts (RKI) auf die allermeisten Urlauber keine großen Auswirkungen. Das RKI verpflichtet Reiserückkehrer aus Hochinzidenzgebieten, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, zu einer fünftägigen Quarantäne. Danach können sie sich frei testen. Viele geimpfte oder genesene Pauschalurlauber könnten also weiterhin ohne Restriktionen reisen. Reiseveranstalter wie Tui, Alltours oder FTI sehen daher keine große Stornowelle auf sich zurollen. Allerdings gibt es zwei Gruppen, die von den Reiseregelungen durchaus betroffen sind: Jugendliche und Familien.



Späinghaus beobachtet in ihrem Reisebüro in Marienfelde in der Nähe von Wipperfürth vor allem bei Eltern mit Kindern eine Tendenz, ihre Reisen zu stornieren. „Selbst wenn die Eltern geimpft sind: Die Kinder sind es nicht“, sagt Späinghaus. Sobald die Familie zurück nach Deutschland kommt, müssten sich die Kinder in Selbstisolation begeben – das würde dann auch Kita oder Betreuung durch Großeltern oder Babysitter ausschließen. „Wenn beide Eltern berufstätig sind, haben viele Familien ein Problem“, sagt die Unternehmerin. Außerdem enden etwa in Nordrhein-Westfalen am 16. August die Ferien. Viele Familien hätten ihre Reisen an das Ende der Ferien gelegt. Durch die Quarantänepflicht nach der Reiserückkehr könnten Kinder möglicherweise die ersten Schultage verpassen. „Das ist für die allermeisten Familien keine Option.“