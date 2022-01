Sonderfonds Das Dilemma der Messebetreiber

Der Hilfsbedarf dürfte unterdessen zunehmen. Die Omikron-Welle fordert bereits zahlreiche prominente Opfer: Die Lebensmittelmesse „Grüne Woche“ in Berlin etwa wurde gestrichen, die internationale Tourismusmesse „ITB“ findet im März erneut digital statt, die Handelsmesse EuroCIS in Düsseldorf wurde um drei Monate in den Mai verschoben. Fast 50 der für dieses Jahr geplanten 390 Messen wurden abgesagt, 30 weitere verschoben, meldet der Messerverband AUMA.