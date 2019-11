Sondersitzung des Aufsichtsrats Bahn billigt Ausscheiden von Finanzvorstand Doll

Die Tochter betreibt mit 53.000 Beschäftigten Busse und Bahnen in 14 europäischen Ländern. Ihr Verkauf sollte bis zu vier Milliarden Euro bringen – die Angebote lagen nach Bahnangaben aber deutlich darunter.



Auf eine Ablösung Dolls hatte auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gedrungen. Intern wurde Doll vorgeworfen, bei dem erhofften Milliardendeal nicht alle Karten auf den Tisch gelegt zu haben, etwa was Pensionslasten bei der verschuldeten Tochterfirma betrifft.



Das bezweifeln aber vor allem die Arbeitnehmervertreter. Sie enthielten sich am Montag der Stimme, wie in Aufsichtsratskreisen zu erfahren war. Stattdessen forderten sie weitere Aufklärung. „Einige hätten es schon früher wissen müssen“, hieß es anschließend mit Blick auf Bahnchef Richard Lutz.