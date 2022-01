Sonderuntersuchung bei Immobilienkonzern Adler: Jahresabschluss verzögert sich – Aktie stürzt ab

Nach den Vorwürfen halbierte sich der Kurs im Oktober binnen weniger Tage nahezu auf gut 9 Euro. Seither ging es zeitweise wieder auf über 13 Euro nach oben. Doch nach der Verschiebung des Jahresabschlusses ging es an diesem Freitag bis auf 8,58 Euro nach unten – einen halben Cent unter dem bisherigen Rekordtief von Ende November.



Am Freitag berichtete der Konzern von einer neuen Plausibilitätsprüfung durch das Beratungsunternehmen Bulwiengesa, das seine Position stützen soll. Bulwiengesa habe den fairen Wert des renditetragenden Immobilienportfolios von Adler Group zu Ende Juni 2021 ermittelt und den ausgewiesenen Marktwert von rund 8,87 Milliarden Euro bestätigt, hieß es in der Mitteilung.