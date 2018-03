Bilfinger-Sanierung bleibt mühsam

Dass der Abstieg in den S-Dax das Interesse von Investoren bremst, bestreitet Finanzchef Patzak: "Da die meisten unserer Investoren einen Small- und Midcap Fokus haben, fallen wir nach wie vor in deren Anlageuniversum." Das Interesse an Bilfinger hänge nicht von der MDax Zugehörigkeit ab. Patzak konstatiert angesichts "unserer weit fortgeschrittenen Stabilisierung in Verbindung mit ersten positiven Zeichen" sogar "eine hohe Nachfrage nach Gesprächen".