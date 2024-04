Southwest Airlines Nächste Panne bei Boeing: Flugzeug verliert Triebwerksverkleidung

Der Flugzeugbauer Boeing verwies Anfragen von US-Medien an die Fluggesellschaft. Boeing steht aktuell verstärkt im Blickfeld, nachdem Anfang Januar eine so gut wie neue Maschine des Typs 737-9 Max im Steigflug nach dem Start ein Rumpfteil verloren hatte. Konzernchef Dave Calhoun kündigte vor Kurzem seinen Rückzug an.



