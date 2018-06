Soziale Netzwerke Facebook möchte mit Ironman punkten

Hinter der WTC steckt die chinesische Holding Wanda-Group. Zu der gehören nicht nur Hotels und Kaufhäuser, mit 8400 die meisten Kinos in den USA, die Produktionsfirma Legendary Enternainment mit Filmen wie Jurassic World oder Batman, sondern seit 2015 auch für den Kaufpreis von 1,2 Milliarden Dollar das Sportmarketing-Unternehmen Infront. Als Hauptsponsor tritt die Wanda-Group in der Chinese Super League in Erscheinung, das Stadion von Atletico Madrid wird in "Wanda Metropolitano" umbenannt und auch die aktuell laufende Fußballweltmeisterschaft wird von Wanda gesponsert - die Fifa und das Unternehmen unterzeichneten 2016 einen Vertrag für vier Weltmeisterschaften.