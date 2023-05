Sozialunternehmen So (be-)schaffen wir eine bessere Welt

„Wir sind überzeugt davon, dass Social Procurement ein massives Potenzial hat, Job- und Einkommensmöglichkeiten für sozial Benachteiligte zu schaffen. Aber gleichzeitig sehen wir, dass es für unsere Kunden auch ein starker Wettbewerbsvorteil sein kann“, erklärt Alexandra van der Ploeg, bei SAP weltweit für das Thema Corporate Social Responsibility zuständig. Die Firma geht das Thema systematisch an und plant, das Label Sozialunternehmen in ihre Beschaffungssoftware Ariba aufzunehmen, die von Großkonzernen weltweit genutzt wird. Ikea alleine will durch die Beschaffung durch Sozialunternehmen 95.000 neue Arbeitsplätze generieren. So beziehen sie beispielsweise bereits Kissen von Rangsutra, einem Unternehmen, das Tausende alleinerziehende Näherinnen in Indien beschäftigt.