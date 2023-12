Spätfolgen der Siemens-Aufspaltung Die langwierige Abnabelung der Healthineers von Siemens

Sen gilt als Anhänger der Meinung, dass es sich in Aufsichtsräten ohne Betriebsräte am Tisch ziel- und sachorientierter diskutieren lässt. Um das zu ermöglichen, war Sen sogar bereit, die Aufsichtsstruktur an anderer Stelle deutlich komplizierter zu machen. So wurden für die neue Gesellschaft zwei Aufsichtsgremien geschaffen: ein Kontrollgremium für die damals neu gegründete Siemens Healthineers AG, das arbeitnehmerlos blieb. Und einen Aufsichtsrat der deutschen Tochter Siemens Healthcare GmbH, die im Wesentlichen die deutschen Einheiten des Unternehmens bündelte; hier wurden acht Arbeitnehmervertreter eingebunden. Bis heute muss jede wichtige Entscheidung bei Siemens Healthineers durch diese beiden Kontrollgremien. „Das macht uns jedenfalls nicht schneller“, wird in Kreisen von Siemens Healthineers eingeräumt.