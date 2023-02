Spanische Staatsbahn Bei Renfe läuft auch nicht alles rund

Sein jetziger Nachfolger, der Katalane und Sozialist Raül Blanco, ist zwar Ingenieur, hat aber auch schon technische Fehler im Industrieministerium bei der Vergabe von EU-Hilfen für die Autoindustrie zu verantworten und musste sich deswegen Ende 2022 als Generalsekretär für den Bereich „Industrie und Mittelstand“ verabschieden. Das konservative Oppositionslager moniert Vetternwirtschaft. Das alles trifft die Staatsbahn in einem kritischen Moment, startete sie doch nach dem Kauf von Leo Express in Osteuropa im vergangenen Jahr auch erstmals als Betreiber von Hochgeschwindigkeitsstrecken in Frankreich, wo gerade eine Niederlassung gegründet wurde. Seit Jahren sind die Spanier zudem in Prestige-Projekten in Polen, Saudi-Arabien, Mexiko und den USA involviert. Gerade wurde eine eigene internationale Filiale auf den Weg gebracht, um die ausländischen Aktivitäten zu bündeln. All das hat Táboas zu verantworten.