Spanischer Mautstraßen-Betreiber Abertis Übernahme durch Atlantia läuft wie geplant

Abertis soll letztlich in einer Holding aufgehen, an der Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie die Mehrheit hält. Die spanische Hochtief-Mutter ACS soll dann auf 30 Prozent, Hochtief auf 20 Prozent der Anteile kommen. Atlantia, hinter der die Benetton-Familie steht, soll ihrerseits bei Hochtief einsteigen und knapp über 24 Prozent der Anteile halten.