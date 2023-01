Sparmaßnahmen Prüfgesellschaft EY streicht Stellen

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY will in Deutschland sparen und plant daher strukturelle Veränderungen. Diese bezögen sich auf Personalmaßnahmen und die Senkung von Kosten, die nicht mit Personal zusammenhingen, teilte ein Sprecher von EY am Donnerstag per Email mit. Das Unternehmen – früher bekannt als Ernst & Young – habe Gespräche mit Arbeiternehmervertretern aufgenommen.