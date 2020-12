Spenden-Ökonom über Facebook & Co. „Von Spenden kann man ein präzises Kundenprofil ableiten“

Die meisten Spenden per Facebook gehen in Deutschland allerdings an gesetzlich anerkannte gemeinnützige Organisationen.

Auch da muss man aufpassen: Es gibt 630.000 anerkannt gemeinnützige Organisationen in Deutschland. Da gibt es große qualitative Unterschiede zwischen den Organisationen und auch einige, vor denen wir, andere Verbraucherschützer oder staatliche Aufsichtsstellen warnen. Facebook lässt seine Nutzer damit alleine. Die tun zu wenig für die Verbraucherinformation beim Spenden, gemessen an den Möglichkeiten, die so ein Onlinegigant auch hat.