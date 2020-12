Spenden-Ökonom über Facebook & Co. „Von Spenden kann man ein präzises Kundenprofil ableiten“

Viele Spenden werden mittlerweile durch Internetplattformen vermittelt. Nimmt das dank Corona noch zu?

Soweit wir wissen, ist das meist ein zusätzlicher Kanal. Der größte Teil der Spenden geht direkt von den Spendern an die Organisationen. Das kann dann auch online passieren. Aber die digitale Kommunikation – auch um darauf aufmerksam zu machen, was eine Organisation macht - hat sicherlich an Bedeutung gewonnen.