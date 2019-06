Spendenorganisation Innatura „Wir vernichten jedes Jahr Waren für sieben Milliarden Euro“

Juliane Kronen hat eine Mission: Sie will Waren vor der Vernichtung retten. Zu viel landet in der Presse, sagt die Gründerin von Innatura. Ihr Unternehmen verteilt Spenden aus der Industrie an gemeinnützige Organisationen. Trotzdem teilt sie die Forderung nach einem Vernichtungsverbot für Onlinehändler nicht. Weil die Regierung es Unternehmen noch zu schwer macht, Waren zu spenden – und weil deshalb die Alternativen fehlen.