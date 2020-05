Spohrs kleiner Sieg (K)Eine Einigung bei der Lufthansa

Die zweite Hürde ist jedoch Spohr selbst. Der Lufthansalenker ist zwar ein guter Kommunikator mit einem sicher Gefühl dafür, gegenüber Gesprächspartnern den richtigen Ton zu treffen. Doch nicht zuletzt mit seiner zunehmend selbstbewussten Art hat er in seinen sechs Jahren an der Konzernspitze in der Politik gleich mehrfach für Verstimmung gesorgt. So habe er nicht nur in den aktuellen Verhandlungen um die Staatshilfe in Berlin viele vor den Kopf gestoßen, berichten Regierungskreise.



An den Manager mit der Berufspilotenlizenz erinnern sich auch viele in Brüssel mit Verwunderung an Treffen mit der Lufthansa-Führung rund um den Versuch, im Jahr 2017 Teile von Air Berlin zu übernehmen. „Wenn es um den Kern der Lufthansa geht oder Dinge, die Spohr für selbstverständlich hält, hat bei seinem Temperament ein bisschen zu oft der Flugzeugführer die Oberhand über dem Diplomaten“, beschrieb ihn mal ein Aufsichtsratsmitglied. Darum könnte es im Ringen um den Staatseinfluss und die Rechte der Regierung schnell zu Spannungen kommen, befürchten Insider. Die auszubügeln könnten dann wertvolle Zeit kosten, die dem durch den Abgang von Finanzchef Ulrik Svensson ohnehin geschwächten Lufthansamanagement beim akuten Krisenmanagement fehlt.