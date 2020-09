Sport-Doku-Boom „Ohne Emotionen ist es nicht möglich, ein profitables Sportprodukt zu generieren“

Dass Netflix, Amazon Prime und Co. immer beliebter werden und der Einfluss des linearen Fernsehens weiter abnimmt, ist bekannt. Sehen die Streaming-Riesen mit den Doku-Formaten eine Möglichkeit, ihren Einfluss auch auf den Sport zu auszuweiten?

Anbieter wie Netflix setzen schon länger auf eigenes Unterhaltungsprogramm und Eigenproduktionen. Die klassische Sportunterhaltung bekommt also aus dieser Richtung starke Konkurrenz. Letztendlich will der Konsument unterhalten werden. Daher sind die Sportdokumentationen in meinen Augen eine interessante Antwort auf diese Entwicklung.