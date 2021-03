Sportartikelhersteller Adidas erwartet für 2021 Rückkehr zu starkem Wachstum

Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted will am Mittwoch seine Pläne für die kommenden vier Jahre vorstellen. Dabei dürfte neben neuen, umweltschonenderen Produkten die Online-Strategie im Zentrum stehen. „Wir werden im ersten Jahr unseres neuen Strategiezyklus schnell aus den Startblöcken kommen“, kündigte er an. Die Bruttomarge soll 2021 mit rund 52 Prozent an das Niveau von 2019 - vor der Pandemie - anknüpfen. 2020 war sie auf 49,7 Prozent zurückgegangen.