Spotify „Positive Zahlen interessieren Daniel Ek momentan wenig“

Sie sehen sich als den Dritten im Bunde in diesem Dreieck aus Künstlern, Konzernen und Streamern – aber sind Sie nicht auch Partei in der Debatte?

Nein, das sind wir nicht. Wir schütten bis zu 70 Prozent der Einnahmen, die wir erzielen, an die Rechteinhaber und Lizenzgeber aus, und nicht etwa direkt an die Musiker. Wie und nach welchem Schlüssel die Label oder Verlage das Geld dann an „ihre“ Künstler auszahlen, hängt ab von den einzelnen Verträgen, die sie mit den Musikern abgeschlossen haben.