Staatshilfen für Fluglinien Ryanair klagt gegen Lufthansa und Condor

Der Frust ist der Stellungnahme von Ryanair zu den Klagen deutlich anzumerken. Zur Causa Condor heißt es da: „Es ist unerträglich, dass die deutsche Regierung für mehr als eine halbe Milliarde eine kleine Fluglinie rettet, die bereits vor der Covid-19 Pandemie Geld geblutet hat.“ Für einen Kenner der Condor sind das „alternative Fakten, denn das Unternehmen hat jahrelang Geld verdient, bevor es die Pleite ihrer Konzernmutter Thomas Cook in ein Insolvenzverfahren trieb.“



Ob O’Learys Kalkül aufgeht, wird sich bald zeigen. Denn seine ersten Klagen werden jetzt verhandelt. Am vergangenen Freitag befassten sich die Richter des EuGH in der ersten Instanz bereits mit Finnlands 600-Millionen-Euro-Darlehen für Finnair. Am Mittwoch geht es um Portugals 1,2-Milliarden-Euro-Hilfe für TAP. „Ich glaube, wir werden Erfolg haben“, gibt sich O’Leary in einem Interview mit der „Zeit“ siegesgewiss. „Es wird sicher drei oder vier Jahre dauern, ehe wir recht bekommen, und bis dahin wird die Lufthansa so viel Geld mit ihren Monopolstrecken in Deutschland verdient haben, dass sie die Staatshilfe zurückzahlen kann. Aber niemand weiß, wie viele Wettbewerber sie in der Zwischenzeit schädigen oder gleich aufkaufen wird.“



