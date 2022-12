Staatskonzern Deutsche Bahn baut den Vorstand von DB Netz um

Die 44-jährige Politikerin war Landessprecherin der Grünen in Tirol und als Mitglied der Landesregierung in Tirol bis 2022 zuständig für Mobilität. Huber erhofft sich von ihr eine bessere Kommunikation bei Großprojekten wie Stuttgart 21.

Neue Anlässe gibt es reichlich. So plant die Bahn bis 2030 mehrmonatige Streckenstilllegungen auf hochfrequentierten Korridoren, um Gleise, Weichen und Stellwerke zu sanieren. Ab 2024 soll damit auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim begonnen werden. Pro Jahr plant die Bahn zwei solcher Großsperrungen.