Standardessenzielle Patente Warum Vivo noch auf dem deutschen Markt ist

Seit der Entwurf vor einigen Wochen durchsickerte, empören sich aber auch viele Experten über die Details des Vorschlags. Sie monieren, dass die EU-Kommission als Kompetenzzentrum ausgerechnet das EU-Amt für geistiges Eigentum vorsieht (EUIPO), bei dem primär Marken und Geschmackmuster eingetragen werden. Mit Patenten und ihrem Wert haben sie bislang wenig zu tun. Deren Chef, Christian Archambeau, sagte noch vor weniger als einem Jahr „natürlich werden wir nie die Kompetenz für Patente haben“.



Die Kritiker monieren weiter, dass die EU-Kommission nicht abwartet, wie das Europäischen Einheitsgericht mit Verfahren zu SEP umgehen wird. Es ist extra eine Schlichtungsstelle vorgesehen, die solche Streits friedlich lösen soll. Dazu sorgen sie sich vor einem extraterritorialen Übergriff. Ausgerechnet die EU führt aktuell Beschwerde gegen China vor der WHO. Gerichte in einem Land sollen sich in Verfahren in anderen Ländern nicht einmischen, indem sie Streitparteien untersagen, ihre Rechte wahrzunehmen. Die EU will jetzt aber selbst vorschreiben, wann man außerhalb der EU in Patentstreitigkeiten klagen darf.