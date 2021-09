Start der Weltausstellung in Dubai Ein Expo-Pavillon für 58 Millionen Euro

In einer Willkommens-Halle will sich Deutschland als Nachhaltigkeits-Zentrum präsentieren. In Form eines Bällebads. In 100.000 gelben Bällen sind kurze Geschichten zum Thema Nachhaltigkeit gespeichert, die abgerufen werden können, wenn die Bälle vor einen Sensor gehalten werden.



Weiter geht es in drei Labore. Im „Energy Lab“ erfahren die Expo-Besucher etwa von deutschen Startups, die Energie aus der Kraft von Wellen (die Firma Nemos) oder Windenergie mit Drachen (Firma Enerkite) gewinnen.