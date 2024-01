Start-up-Krise Umzugs-Start-up Movinga stellt Insolvenzantrag

Schon seit Monaten häufen sich in der Berliner Gründerszene die Krisenfälle. Nun hat es mit Movinga das nächste bekannte Start-up erwischt. Das Unternehmen, das Umzüge online vermittelt, will sich über ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sanieren und wieder wettbewerbsfähig aufstellen.