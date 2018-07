Start-ups rollen den Konsumgütermarkt auf „Der Trend geht zur Wegwerfmarke“

Doch immer öfter finden sich in den Lebensmittelläden inzwischen neben den unvermeidlichen Fuchs-Regalen auch Ständer der jungen Konkurrenten Just Spices oder Ankerkraut. Just Spices wurde 2014 von drei Freunden gegründet. Mitgründer Béla Seebach erklärte die Motivation kürzlich so: „Das Angebot im Laden fanden wir total langweilig und innovationslos.“ Inzwischen umwirbt das Start-up die Kunden nicht nur mit jeder Menge exotischer Gewürze, sondern auch mit Mischungen vom Rührei-Gewürz bis zum Gemüse-Gewürz für Kinder.

Der Bio-Fertigsuppen-Hersteller Little Lunch, der einer breiten Öffentlichkeit erstmals durch die Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde, hat es in diesem Jahr im Marken-Ranking der „Lebensmittel Zeitung“ unter die 100 deutschen Top-Marken geschafft und ist aus vielen Supermärkten nicht mehr wegzudenken. Andere Neulinge verkaufen ihre Produkte vor allem über das Internet und schaffen es auch so, den etablierten Herstellern Marktanteile abzunehmen. Besonders spürbar ist das bei Matratzen, wo Start-ups wie Casper oder Bett1 den etablierten Herstellern immer mehr zusetzen.