Statistische Bundesamt: Tourismus: Zahl der Übernachtungen in Deutschland sinkt im Mai

BerlinDie Tourismusbranche in Deutschland hat im Mai einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Zahl der Übernachtungen fiel zum Vorjahr um 2,4 Prozent auf 44,5 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Es kamen dabei mehr ausländische Gäste, aber weniger aus dem Inland.