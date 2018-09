Stefan Oelrich Bayer bekommt neuen Pharma-Chef

Stefan Oelrich hat bereits seine Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten Ende der '80er und Anfang der 90er Jahre bei Bayer absolviert. Anschließend war er in unterschiedlichsten Funktionen für das Gesundheitsgeschäft des Unternehmens tätig. Er wurde 1998 etwa Leiter des Pharma-Geschäfts in Belgien, zwischen 2003 und 2005 Vize-Präsident für Marketing Pharma in den USA. Später übernahm er den Posten des „Healthcare and Diagnostics President“ in Frankreich und ab 2006 wurde er „Senior Vice President & General Manager“ für Frauengesundheit in den USA. 2011 wechselte er schließlich zu Sanofi und ist seit 2016 außerdem Mitglied im Aufsichtsrat des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung. Oelrich ist verheiratet und hat zwei Kinder.