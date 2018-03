Stefan Schulte: Fraport-Chef fordert schnelle Umsetzung des Koalitionsvertrags

Das abgelaufene Geschäftsjahr seines Unternehmens beurteilt Schulte gut. „Wir hatten 2017 ein sehr gutes Jahr mit 64 Millionen Passagieren und haben ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis“, so der Manager. „In diesem Jahr erwarten wir zwischen 67 und über 68 Millionen Passagiere.“ Eine Quelle sei die höhere Zahl von Billigflugpassagieren. „Das ist von Anfang an profitabel“, so Schulte. Gleichzeitig bestätigt Schulte Fortschritte bei den Gesprächen zu einer engeren Zusammenarbeit mit der Lufthansa am Flughafen Frankfurt. Eine mögliche Lösung sei, einen Teil der Terminals 1 als eine Art Gemeinschaftsunternehmen zu betreiben. So machen das Lufthansa und der Flughafen München im dortigen Terminal 2. „Das kann eine Option sein“, sagte Schulte der WirtschaftsWoche.