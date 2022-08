Steigende Lebensmittelpreise Hafermilch für 2,29 Euro? Abzocke!

Oatly legt sich gerne mit der Milchindustrie an. Seit Jahren wirbt der schwedische Konzern mit dem Slogan „It’s like milk. But made for humans.“ Schwedische Gerichte untersagten das sogar, weil der Slogan Milch diskreditiere. Oatly hängte trotzdem in anderen Ländern weiter Werbeanzeigen mit dem Slogan auf. In Schweden warb Oatly später: „Kippt die Milch weg.“