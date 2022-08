Steigende Lebensmittelpreise Hafermilch für 2,29 Euro? Abzocke!

Im ersten Halbjahr 2022 stiegen die Verkaufszahlen von Oatly weiter, der Umsatz erhöhte sich um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Verluste von Oatly schwollen in den sechs Monaten sogar auf 163 Millionen US-Dollar an. Immerhin war das Geschäft von Oatly in Europa im vergangenen Quartal profitabel, der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen lag bei 3,9 Millionen US-Dollar. Zwar stiegen die Produktionskosten, meldet Oatly, deshalb lag der Gewinn in der Region sogar noch unter dem Vorjahreszeitraum. Aber dafür notiert der Bericht auch: Oatly hat in der Region Preiserhöhungen durchgesetzt.