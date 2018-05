Steigende Mietkosten: Wie Seattle mit der „Amazon-Steuer“ Obdachlosen helfen will

Die Unternehmen sind entzürnt: Allein für den Online-Händler Amazon mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in der Stadt wären das zusätzliche Kosten in Höhe von mindestens 11 Millionen Dollar. Das ist dem Konzern zu viel. Er geht auf die Barrikaden und stoppt kurzerhand ein laufendes und ein geplantes Bauprojekt am Stadtrand von Seattle, meldet die New York Times. Eigentlich sollte hier Platz für 7000 neue Mitarbeiter entstehen.