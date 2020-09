Stellungnahme nach Shortseller-Attacke Grenke: Kein Befreiungsschlag

Auch auf einen Betrugsfall aus dem Jahr 2018 und Geldwäschevorwürfe ging der Vorstand ein. Damals hatte ein Händler vielen Kunden zwei Verträge verkauft, von einem wusste Grenke nichts. Kunden schlossen Leasingverträge für eigentlich viel zu teure Fernseher ab, die sie sich aber leisten konnten, weil ihnen der Vermittler gleichzeitig in Aussicht stellte, Geld für Werbung zu zahlen, die auf den TV-Geräten laufen sollte. Doch die Erlöse daraus kamen nie bei den Kunden an. „Der Reputationsschaden für uns war groß“, sagte Leminsky. Darauf reagiere man ebenso wie bei Geldwäschevorwürfen, die gegen die Bank laut wurden: Man beende die Beziehungen zu den entsprechenden Händlern oder Kunden. „Nicht nur unsere formalen Compliance-Prozesse sind auf höchstem Niveau, sondern auch unsere gelebte Compliance-Kultur und die Aufmerksamkeit unserer Mitarbeiter“, so Leminsky in der Stellungnahme.