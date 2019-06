Sternechaos Hotelstern-Mogeleien werden seltener – nur nicht im Netz

Hintergrund ist nach Angaben der Wettbewerbszentrale eine Hotelkategorisierung mit Sternen auf der Google-Plattform My Business. Die Wettbewerbszentrale argumentiert, es würden Verbraucher und Konkurrenten in die Irre geführt und sogar die betreffenden Hotelbetreiber benachteiligt, die mit der genannten Sterne-Kategorie selbst gar nicht werben wollten. Google äußerte sich zunächst nicht auf Anfrage.



„Wir haben ein gültig anerkanntes System der Klassifizierung. Den Sternen, die viele Portale zuerkennen, liegen in aller Regel dagegen keine einsehbaren und nachvollziehbaren Kriterien zugrunde“, argumentierte Luthe. Mit vielen Portalen sei man inzwischen aber in einem guten Austausch.



Auch im vergangenen Jahr landeten wieder Fälle von Sternemogeleien bei der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Sie wurden vom Dehoga, Hotels oder Touristikunternehmen an die Bad Homburger Institution weitergeleitet, die in hartnäckigen Fällen vor Gericht zieht.