Steuern sparen, Mitarbeiter ausnutzen Das Geschäftsmodell der Billigkreuzfahrten

von Jacqueline Goebel 02. April 2018 , aktualisiert 02. April 2018, 14:12 Uhr

Günstige Kreuzfahrten finanzieren sich vor allem über unaufmerksame Kunden – und extrem geringe Löhne. Bild: dpa Picture-Alliance Bild:

Für 600 Euro eine Woche Urlaub auf dem Schiff? Das ist nur möglich, weil Reedereien an Steuern und Mitarbeiterlöhnen sparen. Und weil die Passagiere am Ende mehr Geld an Bord lassen, als sie denken.