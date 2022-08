Stille Gehaltsrunde Mit diesem Schachzug wischt Condor Lufthansa eins aus

Doch aus Sicht von Kennern des Unternehmens hat der gewiefte Manager Teckentrup auch ein paar Hintergedanken. Und sie richten sich nicht zuletzt gegen den Marktführer Lufthansa. Zum einen verbessert das Angebot die Stimmung im Unternehmen. Diese war traditionell schon besser als bei Lufthansa, wo sich zuletzt die Betriebsräte aller Sparten in einem gemeinsamen Brandbrief beim Aufsichtsrat über die aus ihrer Sicht verfehlte Personalpolitik des Konzern beschwerten. Doch auch bei Condor wuchs der Unmut, selbst wenn das in einem schmucklosen Gewerbeviertel von Neu-Isenburg ansässige Unternehmen in den vergangenen Wochen deutlich weniger Schlagzeilen machte mit Flugausfällen und Servicepannen als Lufthansa oder Eurowings. „Wir haben keinen Nerv mehr“, klagte die Flugbegleiterin Christiane Lenz jüngst in der Verdi-Mitgliederzeitung „Publik“.