Stoppt der 14-Punkte-Plan die Wohn-Krise? „Die Untätigkeit der Regierung macht mich fassungslos“

Interview von Harald Schumacher 02. Oktober 2023

Bild: imago images

„Der Abwärtstrend beim Wohnungsbau wird weiter gehen, und zwar 2024 in ähnlichem Maß wie in diesem Jahr“, sagt Olaf Demuth, Vorstandsmitglied der Zech-Group, in einer schonungslosen Analyse der Regierungsbeschlüsse.