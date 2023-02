Strafbefehl wegen illegalem Glücksspiel Gericht erlässt Strafbefehl in Höhe von 480.000 Euro gegen umstrittenen YouTuber Ron Bielecki

Bielecki fiel vor allem dadurch auf, dass er sich als Werbefigur in den Dienst aller möglichen Konzerne stellte – für das Bier-Tequila-Gemisch Salitos, Wodka, Kondome oder eben Online-Casinos. Er veröffentlichte mehrere Beiträge, wie er in dem virtuellen Casino Stake teilweise tausende Euro verspielt. Mehrere dieser Clips sind mit Hinweisen wie „Anzeige“ oder „Werbung“ gekennzeichnet. Stake hatte jedoch keine Erlaubnis, in Deutschland Glücksspiel anzubieten, wie die WirtschaftsWoche berichtete. Eine solche Genehmigung können Firmen mit Sitz außerhalb Europas auch nicht bekommen. Das Unternehmen hinter Stake firmiert auf der Karibikinsel Curacao.



Lesen Sie auch: Die Abgründe der Influencer-Ökonomie



Die Staatsanwaltschaft Berlin kam nun nach eigenen Angaben zu dem Schluss, dass Bielecki „von Oktober 2021 bis Mai 2022 51 Mal an illegalen Glücksspielen bei Online-Casinos“ teilnahm und „jedenfalls 37 Mal auf den von ihm betriebenen Kanälen auch Werbung für diese“ machte. Das Amtsgericht Tiergarten folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und setzte die Geldstrafe auf 120 Tagessätze zu je 4000 Euro fest. „Grundlage dafür waren die Bekundungen des Angeschuldigten, der 2022 auch als Markenbotschafter einer Erotikmesse fungierte, zur Höhe seiner Einnahmen in sozialen Medien, bei denen zu seinen Gunsten noch ein Abschlag vorgenommen wurde“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.