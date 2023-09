Streaming: Amazon verlangt für werbefreies Prime Video künftig Aufschlag

Prime-Kunden könnten allerdings das Angebot gegen einen Aufschlag auch in Zukunft werbefrei nutzen. In den USA seien Zusatz-Gebühren von 2,99 Dollar pro Monat geplant. Die reguläre Prime-Mitgliedschaft kostet dort 14,99 Dollar pro Monat. Die Höhe der Aufschläge in den anderen Staaten würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. In Deutschland werden bislang 8,99 Euro fällig.